الصفحة الاقتصادية

النفط تعلن عن الواردات النفطية المتحققة خلال كانون الثاني


اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن مجموع الكميات والايرادات المتحققة لصادرات النفط الخام للفترة من كانون الثاني 2021 ولغاية نهاية كانون الثاني 2022 .

وقالت الوزارة في بيان ، ان " اجمالي الايرادات بلغت (83) مليارا و(973) مليونا و(290) الف دولار".

واضافت الوزارة ان "مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(286) الف و(78) برميلا ، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(322 ) مليونا و (679) الف دولار. بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية(سومو)".

واشارت الوزارة الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(430) الف و (596) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(545) الف و(656) برميلا".

وبينت ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (83,825) دولاراً".

واوضحت الوزارة ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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النفط تعلن عن الواردات النفطية المتحققة خلال كانون الثاني
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