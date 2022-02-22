أزمة روسيا – أوكرانيا تهوي بالليرة التركية لمستويات قياسية

هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 1.5 في المئة مقابل الدولار الأميركي أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، لتقترب من أضعف مستوى لها هذا العام، بعد أن صعًدت روسيا التوتر في شرق أوكرانيا وهو ما يشكل مصدر خطر على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا.

وتراجعت الليرة إلى 13.9025، في أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل كانون الثاني (يناير) قبل أن تقلص خسائرها إلى 1.26 بالمئة عند 13.8528 بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

والتهديد الذي تمثله حرب بين جاراتيها في منطقة البلطيق، روسيا وأوكرانيا، قد يلحق ضررا باقتصاد تركيا المنهك بالفعل بعد أزمة عملة في كانون الأول (ديسمبر).