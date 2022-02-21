العراق يتخلص من تجميد ارصدته المالية ويخطو خطوة نحو الخروج من البند السابع

اكد الخبير الاقتصادي احمد صدام اليوم الاثنين، ان العراق تخلص من مشكلة تجميد ارصدته المالية بعد ان اتم سداد التعويضات الكويتية.

وقال صدام في حديث صحفي” ان “العراق سوف يخرج من البند السابع بعد ان اوفى كامل التزاماته الدولية واخرها سداد تعويضات الكويت البالغة 52.4 مليار دولار”.

واضاف ان “هذا يعني ان الحكومة العراقية تخلصت من مشكلة تجميد ارصدتها المالية بالإضافة الى ذلك ان اكمال سداد التعويضات للكويت واخراج العراق من البند السابع سوف يعطي انطباع بان العراق الان خارج اطار الدول الخطرة”، مشيرا الى ان “هذا يعد مؤثر ايجابي لسمعة العراق الدولية وله مردود ايجابي على واقعه الاقتصادي”.