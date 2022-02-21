اقتصادي يحذر من ارتفاع كبير في أسعار “القمح” ويقدم خطة بـ 6 نقاط

قدم الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، خطة لتجنب تأثر العراق باي ارتفاع في أسعار القمح نتيجة الأزمة بين روسيا والغرب.

وقال العبيدي، في منشور على الفيسبوك إن “الاستمرار في الازمة بين روسيا واوكرانيا مع ارتفاع اسعار النفط التي تؤدي الى ارتفاع كلف النقل ستؤدي الى المزيد في الارتفاع باسعار القمح وخصوصا ان مخزونات المصدرين في ادنى مستوياتها منذ سبع سنوات”.

وأضاف، أن “على العراق العمل منذ الان على ضرورة زيادة محصول القمح للموسم القادم من خلال:

1- مبادرات لتوفير البذور عالية الانتاجية مدعومة للمزارعين.

2- العمل على توفير الاليات الضرورية لاستصلاح وري الاراضي بنظام التقسيط المريح جدا.

3- تبني سياسة تثقيفية للدفع باتجاه زراعة الاراضي للموسم القادم .

4- تسليم المزراعين مستحقاتهم من مبيعات المنتوجات الزراعية للمواسم السابقة.

5- دعم المشاريع الصناعية الهادفة الى انتاج مختلف انواع الطحين وبكل درجاته .

6- اعادة احياة الجمعيات الفلاحية لزيادة وعي وتثقيف المزارعين بكيفية الاستهلاك الامثل للمياه وزيادة الانتاجية .

وأكد “ضرروة العمل على ان يكون الموسم القادم ثورة انتاجية حقيقية في زراعة القمح لتعويض النقص المتوقع او الارتفاع في اسعار القمح لما يلعب دور مهم في حياة المواطن”.