الصفحة الاقتصادية

أسعار صرف الدولار في العراق


 اسعار الدولار الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين.

سعر البيع في بغداد

146.250 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء:

145.250 ديناراً لكل 100 دولار

-------

سعر البيع في المحافظات الشمالية

147.000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء:

146.000 دينار لكل 100 دولار

-------

سعر البيع في المحافظات الجنوبية

146.000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء:

145.000 دينار لكل 100 دولار

ويوم أمس، انخفضت أسعار صرف الدولار، ، لأدنى مستوياتها منذ نحو سنة.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 142.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 141.500 ديناراً لكل 100 دولار.

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