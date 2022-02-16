الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط.. ضغط أمريكي على السعودية لزيادة الإنتاج


أفادت شبكة CNN بأن البيت الأبيض أرسل اثنين من مسؤوليه إلى السعودية هذا الأسبوع للضغط على الرياض لضخ المزيد من النفط، خوفاً من ارتفاع أسعار الطاقة في حال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد مسؤول أمريكي بحسب الشبكة أن "منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوشتاين زارا الرياض اليوم الأربعاء في محاولة لتعزيز العلاقات على نطاق أوسع، والضغط على المسؤولين السعوديين لضخ المزيد من النفط الخام وتحقيق استقرار الأسواق".

وقال المسؤول إن "السعوديين يقاومون أي تغييرات في الإنتاج بسبب التزاماتهم تجاه "أوبك+".

وتأتي رحلة المسؤولين إلى السعودية في أعقاب مكالمة هاتفية بين بايدن والملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي، بحثا خلالها "ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية".

وقال بايدن في خطاب ألقاه يوم أمس الثلاثاء إن "الغزو الروسي ل‍أوكرانيا من غير المرجح ألا يضر بالأمريكيين".

وتابع: "قد يكون هناك تأثير على أسعار الطاقة لدينا. لذلك، نتخذ خطوات نشطة لزيادة الضغط على أسواق الطاقة لتعويض ارتفاع الأسعار".

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