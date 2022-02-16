الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي ينتقد بقاء أسعار الدولار على وضعها الحالي


انتقد الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني، الأربعاء، بقاء سعر صرف الدولار على وضعه المرتفع رغم زيادة سعر النفط في الأسواق العالمية.

وقال شيرواني في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “كان من المقرر أن تقوم بإعادة سعر لوضعه السابق، في ظل الارتفاع الحاصل بسعر النفط والذي تجاوز 93 دولارا للبرميل الواحد”.

وأضاف أن “هذه الزيادة يجب أن تنعكس على حياة المواطن، وتخفف من حدة البطالة والفقر، التي زادت بسبب قرارات الحكومة حي قررت رفع سعر الدولار”.

وأدى رفع سعر الدولار إلى أزمة في الشارع العراقي. فقد ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية وانكماش الأسواق. بسبب اعتماد البلاد على البضائع المستوردة بشكل كبير

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