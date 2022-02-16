الصفحة الاقتصادية

ايران تكشف عن حجم وارداتها من العراق


كشف مسؤول إيراني، اليوم الاربعاء، إن بلاده استوردت سلعا أساسية بقيمة 920 مليون دولار من العراق، عبر أرصدة إيران المجمدة لديه.

وقال حميد حسيني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، في تصريح لوكالة "فارس"، أن "صادرات إيران سجلت 7.280 مليار دولار إلى العراق في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الجارية فترة 21 آذار 2021 حتى 20 كانون الثاني 2022، ولأول مرة تم استيراد سلع بقيمة 920 مليون دولار من العراق خلال هذه الفترة".

واضاف إن "صادرات العراق إلى إيران سنويا تلامس 100 مليون دولار، وعبر تصديرها 920 مليون دولار في الشهور العشرة الأولى صعد العراق إلى المرتبة 6 من 26 في ترتيب الدول المصدرة إلى إيران".

وأشار حسيني الى أن "الواردات من العراق تمت عبر الأرصدة الإيرانية المجمدة، مبينا أنه تم توريد بعض السلع الأساسية مثل القمح والسويا إزاء جزء من هذه الأرصدة".

واعتبر المسؤول الإيراني، أن "التوريد من العراق يؤدي إلى عدم التبادل التجاري الأحادي ويساعد بتنمية العلاقات التجارية البينية، معربا عن أمله باستمرار وتيرة الواردات في الشهور القادمة".

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