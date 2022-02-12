خبير يكشف حجم ما يستورده العراق من المشتقات النفطية سنوياً

كشف الخبير النفطي عصام الجلبي، السبت، حجم ما يستورده العراق من المشتقات النفطية سنوياً، مؤكدة وجود تبذير وفساد وسوء ادارة وعدم كفاءة.

وقال الجلبي في حديث صحفي، إنه "لغاية شباط 2003 كان العراق يصدر مشتقات نفطية بكميات كبيرة للدول المجاورة بما في ذلك الگازاويل والنفط الابيض والغاز السائل والنفط الاسود ومكتفياً ذاتياً بالبنزين".

وأضاف "مباشرة بعد الاحتلال في حزيران باشر العراق باستيراد مشتقات نفطية وخاصة البنزين بسبب عجز الوزارة عن معالجة النقص في طاقات التصفية او تطويرها نوعياً لانتاج ما يكفي من البنزين"، مشيراً الى أنه "تقدر حجم الاستيرادات بحدود 3 مليارات دولار بل ووصلت احيانا لاكثر من 5 مليارات عدا استيرادات وزارة الكهرباء من الغاز والكهرباء من ايران".

وأشار الجلبي الى أن "العراق يستورد ما مجموعه معدل سنوياً بحوالي 5 مليارات دولار وتخمن مجموع الاستيرادات منذ 2003 بما لا يقل عن 60 مليار دولار"، مؤكداً "وجود تبذير وفساد وسوء ادارة وعدم كفاءة وسيبقى العراق على هذا الحال لما لا يقل عن 3 سنوات اخرى على افضل تقدير".