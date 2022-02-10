الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط تلامس 92 دولارًا للبرميل


انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من بيانات أمريكية أظهرت تراجعا غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

 

وبحلول الساعة 09:59 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.16% إلى 89.52 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.42% إلى 91.17 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

 

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير الجاري، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل.

 

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