البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار

أعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف أن لا تغيير في سعر صرف الدولار، مبيناً أنَّ السياسة النقدية من اختصاصه حصراً.

وقال خلف للصحيفة الرسمية على هامش زيارته مصر مع وفد يضم محافظ البنك المركزي وعدداً من مدراء المصارف العراقية، إنَّ ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي وسجّل نمواً كبيراً من العملة الأجنبية في العام الماضي 2021 والعام الحالي غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة،

مشيراً إلى أنَّ النمو تحقق بفضل استثمارات البنك المتنوعة وإدارتها وفق السياسة النقدية القائمة على أفضل الممارسات الدولية بعيداً عن المخاطر.

وكشف عن قرب المباشرة بمنح قروض ميسرة جداً لعموم المواطنين من أجل توفير سكن لائق للجميع.