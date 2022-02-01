الصفحة الاقتصادية

النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار


أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، مؤكدة أنها بلغت أكثر من 8 مليارات دولار وبسعر 83.246 دولاراً للبرميل الواحد.

الوزارة قالت في بيان أنه "بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً (286) ألفاً و(78) برميلاً ، بإيرادات بلغت (8.27) مليار دولار" .

وأضاف أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليوناً و(430) ألفاً و( 596 ) برميلاً ، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليوناً و(545) ألفاً و(656) برميلاً". 

وأشار إلى أن "معدل الصادرات اليومية بلغ (3) ملايين و(203) ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (83.246) دولاراً ".

يذكر أن الوزارة ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري .

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