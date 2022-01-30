الصفحة الاقتصادية

حذف الدولار من التعاملات التجارية بين إيران وروسيا


أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية الروسية، إبراهيم رضائي توصل البلدين إلى مجموعة من الاتفاقيات المهمة في مختلف المجالات، منها الطاقة والتعاملات التجارية والنقل.

وأوضح رضائي، الذي كان ضمن الوفد المرافق للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته إلى موسكو هذا الشهر، أنه في مجال الطاقة، "اتفقنا على تطوير حقول النفط والغاز الإيرانية"، مضيفا أنه في مجال التعاملات المالية والمصرفية "اتفقنا على كسر هيمنة الدولار من خلال حذفه من التعاملات التجارية بين البلدين".

كما ذكر رضائي في حديث لوكالة "إرنا" أنه تم اتخاذ قرارات جديدة بشأن النقل التجاري والتعامل المباشر بين إيران و روسيا.

بدورها، أفادت وزارة الطرق الإيرانية باتفاق إيراني روسي على النقل التجاري المباشر بين البلدين باستخدام مختلف وسائط و طرق النقل البحرية والبرية و الجوية.

من جهة أخرى، وصف رئيس المجلس التجاري الروسي الإيراني في غرفة التجارة والصناعات الروسية، فلاديمير أوبيدينوف، لوكالة "إرنا" اليوم الأحد، إيران بأنها تمثل شريكا تجاريا موثوقا لروسيا، مؤكدا توفر جميع الشروط اللازمة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وذكر أوبيدينوف أن حجم التجارة بين إيران وروسيا بلغ نحو 4 مليارات دولار في عام 2021، مشيرا إلى أن "التخطيط الجيد من قبل مسؤولي البلدين ومشاركة القطاعات التجارية الخاصة والمستثمرين من الجانبين، من شأنها أن يزيد حجم التجارة بين ايران وروسيا الى أكثر من 10 مليارات دولار على المدى المتوسط."

وأشار إلى نظام المدفوعات غير المباشرة بين إيران وروسيا قائلا: "وفق هذا النظام يمكن تحويل المبالغ إلى العملات الوطنية للبلدين (روبل وريال) الذي يساعد في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية في ظروف الحظر الذي يعاني منه البلدين".

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