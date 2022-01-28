أسعار النفط تقترب من الـ91 دولاراً

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في ختام تعاملات، اليوم الخميس، بعد تراجعها المؤقت صباح اليوم لتظل عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات.

ويأتي ذلك على خلفية إشارة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى اعتزامه بدء زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم، وهو ما قلص شهية المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل المواد الخام.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط اليوم إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الاول 2014، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ليقترب من 91 دولار للبرميل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة يأتي في ظل نقص الإمدادات الفعلية بالأسواق، كما أن التعاملات التي تتم في سوق بحر الشمال وتساعد في تحديد أسعار النفط العالمية، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2019.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 8ر0% إلى 09ر88 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع.

وارتفع سعر خام برنت القياسي بنسبة 7ر0% إلى 59ر90 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.