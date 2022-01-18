للمرة الأولى منذ سبع سنوات.. أسعار النفط تتخطى 87 دولاراً

أظهرت بيانات التداول في البورصات، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز حدود 87 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الاول العام 2014.

وتم تداول برميل مزيج "بحر الشمال" عند 87.31 دولاراً للبرميل، أي أن السعر ارتفع بنسبة 0.84٪، واعتبارا من آيار من العام الماضي، خفضت "أوبك +" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا. مع استقرار الوضع في السوق، تم تعديل شروط الاتفاقية.

ومنذ آب 2021، زادت أطراف الاتفاقية، الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، على أمل العودة إلى المستويات السابقة بنهاية ايلول 2022.