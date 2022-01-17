اسعار النفط تواصل الارتفاع وتتجاوز حاجز الـ86 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الإثنين، مع استمرار قيود العرض، على الرغم من استعداد الصين للسحب من احتياطيات الخام قرب السنة القمرية الجديدة.

وبدأ خام برنت، تداولات الأسبوع، على ارتفاع 0.36% ليصل إلى 86.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.47% ليصل إلى 83.69 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بعدما أنهت العقود الآجلة لمزيج برنت جلسة تداول الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، مرتفعة 1.59 دولار أو 1.9% لتسجل عند التسوية 86.06 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، مرتفعة 5.4% في الأسبوع. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 1.70 دولار أو 2.1% إلى 83.82 دولارا للبرميل مسجلة ارتفاعا 6.3% في الأسبوع.

وجاء الارتفاع مدعوما أيضا بالمخاوف من من هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة. ونشرت روسيا، التي حشدت 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، صورا لتحرك قواتها.