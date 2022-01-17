وزير الطاقة الايراني: طهران مستعدة لابرام وثيقة شاملة للتبادل التجاري مع بغداد

اعلن وزير الطاقة، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران والعراق، علي اكبر محرابيان، اليوم الاثنين، استعداد طهران لابرام وثيقة شاملة في مجال التبادل التجاري مع بغداد.

ونقلت وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية(ارنا)،عن وزير الطاقة الايراني قوله خلال لقائه مستشار رئيس الوزراء العراقي، رشيد المعموري، الذي يزور طهران حاليا

ان “ايران جاهزة في اطار برنامج عمل طويل الامد، على تلبية احتياجات العراق في مجال الكهرباء، على مدى 20 عاما المقبلة”.

ولفت محرابيان الى “التعامل الجيد بين ايران والعراق”؛ معربا عن امله بان “تؤدي هذه الاواصر الى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مجال الطاقة الكهربائية وبما يخدم مصالح كلا البلدين”.

من جانبه، اشار المعموري الى “نمو التعاون الاقتصادي بين العراق والجمهورية الاسلامية خلال السنوات الاخيرة”؛ متطلعا في لقائه وزير الطاقة الايراني، الى “توسيع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر خلال الفترة المستقبلية”.

وبحسب الوكالة فان المستشار العراقي قدم، شرحا حول طريق شلمجة – البصرة السككي، ونمو التعامل التجاري بين البلدين؛ معربا عن امله في تسديد كافة الديون المستحقة قريبا.

واشارت الى انه “في الختام، اتفق محرابيان والمعموري على اعداد 3 مسودات في غضون اسبوع واحد، لتضاف الى اتفاقية بيع الكهرباء الموقعة بين شركة توانير الايرانية مع للعراق؛ على ان تسلم الى الجانب العراقي للنظر والبتّ فيها”.