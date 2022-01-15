الصفحة الاقتصادية

اقتصادي: موازنة الرئاسات الثلاث تفوق ميزانية محافظة كاملة


كشف الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي ، السبت ، عن أن مجموع رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام الماضي بلغت أكثر من 350 مليار دينار عراقي، مشيرا إلى أن موازنة الرئاسات تفوق ميزانية محافظة كاملة.

وقال العلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المشكلة تكمن بالمخصصات والنفقات السيادية الأخرى للرئسات الثلاث”، مبينا أن “مجمل الرواتب والمخصصات للرئاسات الثلاث تبلغ ما يقارب ٣٥٠ مليار دينار سنويا ( اي ما تعادل ٢٣٥ مليون دولار) وتمثل ما يقارب من ٠.٥ ٪؜ من ميزانية الدولة”.

وأشار إلى أن “مجمل عدد الموظفين والمناصب في الرئاسات الثلاث بمعدل دخل سنوي اكثر من ٦٠ مليون دينار للفرد الواحد اي ما يزيد عن ٥ ملايين شهريا كمعدل عام”.

ولفت العلي إلى أن “مبدأ المسؤولية الاخلاقية والعدالة الاجتماعية اضافة الى تقليل الفوارق الاقتصادية بين موظفي الدولة والاستفادة من الفائض للانفاق في القضايا الانسانية”.

وكان رئيس تحالف الاقتصاد العراقي “اقتصاديون” عدي العلوي كشف في تصريح سابق، عن أن مجموع رواتب الرئاسات الثلاث أكثر من 344 مليار دينار 

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اقتصادي: موازنة الرئاسات الثلاث تفوق ميزانية محافظة كاملة
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