العملات الرقمية المحرمة في العراق

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مظهر الغيثي || على السلطة التنفيذية أن تقترح تعديل القوانين الخاصة بمنع التعامل بالعملات الرقمية في العراق واعتبرها غسيل أموال وعلى السلطة التشريعية أن تسرع بإنجاز هذه القوانين لان كل المعطيات تقول ان الأنظمة المالية العالمية الجديدة والبديلة للنظام المالي الأمريكي الحالي تقول إن اهم عنصرين في التداول العالمي الجديد هما العملات الرقمية ومعدن الذهب ولك أن تتصور كيف قفزت أهمية العملات المشفرة من هامشية قبل عشر سنوات إلى ركيزة من ركائز العالم في المستقبل القريب قد يذهب المحللين الاقتصاديين إلى أن هذه العملات لا تأخذ حيزا كبيرا في اقتصاديات العالم في وقتنا الحالي ونرد عليه إلى أن النظام المبني على تسيد الدولار الورقي سوف ينتهي وستبقى أمريكا تدير العملية الرقمية لكنها لن تملكها كما في السابق بمعنى ان النظم الجديدة تحتاج إلى عملات بديلة ولم توفر اي عملة عالمية هذا الغطاء العالمي الكبير سوى ما توفره العملات الرقمية الفجوة المالية تضيق بوجود العملات الرقمية ومن ناحية أخرى فان الفقاعات الراسمالية الأمريكية ستنفجر في اي لحظة سيكون هناك تحول بسرعة الضوء وعلى العراق أن يتهيأ لذلك التحول فان ضاعت الفرصة ضاع البلد واتمنى ان يرزقنا الله بمن يسمع ويعقل