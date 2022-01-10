لماذا تأخر الانهيار المالي العالمي المنتظر ؟!

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مظهر الغيثي || ربما لان الجميع سوف يتضرر لذلك كانت هناك إجراءات امريكية لضبط معدلات الفائدة وكذلك إطلاق مجموعة استيلاءات ووضع يد وتاميم لبعض المؤسسات المالية العريقة ان الدول الكبرى في شرق آسيا واوراسيا والمجموعة الأوربية قابلت الاجراءات الأمريكية باجراءات مماثلة ممى أدى إلى الضغط على الاقتصاد الأمريكي لكن في نفس الوقت انعش النظام المالي لمصارف أمريكا وامريكا الان بين أن تضحي بنظامها الاقتصادي وبين أن تقوض النظام المالي في امريكا والذي تديره البنوك الكبرى اعلم ان ما أقوله صعب الفهم لكن الخوف كبير والمجموعات الدولية العالمية تتهيأ لانشاء نظمها المالية الخاصة بعد تفتت النظام المالي الواحد وسيكون هناك ثلاث منظومات أوربا وشرق اسيا واراسيا إضافة إلى أمريكا نتوقع أن تتشضى المجموعة العربية وتتشتت اهوائهم واختياراتهم للدخول إلى النظم الدولية الجديدة وطبعا لن يكون هناك اقتصاد مالي قائد للاقتصاديات الدول العربية وسيختارون اللجوء إلى النظم الجديدة حسب الموقع الجغرافي اعتقد ان ما ذكرت إضافة إلى ما أشرت به سابقا في مقالات أخرى حول الضغوط الاقتصادية القادمة على العراق يحتم علينا أن نسرع في انتخاب حكومة فتية تطبق إصلاحات مالية واقتصادية صارمة تمهيدا لدخولنا النظام العالمي الجديد باقل الأضرار