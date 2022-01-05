الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط تكسر حاجز 80 دولارا للبرميل


ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 1%، وتجاوز خام “برنت” مستوى 81 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.43% إلى 81.14 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1% إلى 77.74 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

يذكر أن مجموعة “أوبك+” قررت الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي، وقررت المجموعة أمس رفع “المستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022.

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