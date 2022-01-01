الثلاثاء المقبل .. “أوبك بلس” تتجه لزيادة إنتاج النفط

من المتوقع أن تضخ مجموعة “أوبك بلس” المزيد من إمدادات النفط في اجتماعها المرتقب، الثلاثاء المقبل، ما يؤكد التفاؤل إزاء آفاق الطلب على الخام عالمياً.

من المرجح أن يمضي التحالف الذي يضم 23 دولة في زيادة شهرية أخرى متواضعة قدرها 400 ألف برميل يومياً، حيث يستعيد ضخ الإنتاج الذي توقف أثناء الوباء، وفقاً لمسح أجرته “بلومبرغ”.

قال العديد من المندوبين إنهم يتوقعون أن تستمر زيادة الإنتاج، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال شباط. و يرى تحالف “أوبك بلس” استمرار الطلب العالمي في التعافي خلال 2022، متأثراً بشكل “طفيف” من المتحور “أوميكرون”.

وتتجسد ثقة التحالف تجاه زيادة الإنتاج عبر ازدحام حركة المرور عبر الدول الآسيوية المستهلكة الرئيسية، وتضاؤل ​​مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية بالقرب من 80 دولاراً للبرميل. ا