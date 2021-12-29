الصفحة الاقتصادية

تعليق هام من تحالف الفتح بشأن تغيير سعر الدولار


أكد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، ان رفع اسعار الدولار أضر بشرائح كثيرة من المجتمع العراقي.

وقال عضو التحاف ناصر تركي في حديث صحفي، إن "تحالف الفتح سيكون له موقفا قويا وليس اعلاميا فقط بشان اسعار الصرف"، مبينا إن "هذا الموضوع اضر كثيرا بدخل المواطنين والموظفين".

وأضاف، إن "قرار رفع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي فيه الكثير من التخبط حيث ان هنالك طبقة كبرى من الشعب تقدر بالملايين، تعاني المقت والفقر وهذا القرار أثرعليهم".

وأشار تركي إلى إن "تحقيق مطالب الفقراء وارجاع سعر الصرف نتمناه من اي قائمة وليس فقط من الفتح"، مطالبا بأن "تكون هنالك مواقف كبيرة لإنزال سعر الدولار والفتح سيضغط بقوة على هذا الموضوع".

وختم عضو تحالف الفتح، "هنالك رغبة ونوايا حقيقية داخل التحالف لطرح موضوع الدولار في جلسات البرلمان المقبلة وتعديله".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعليق هام من تحالف الفتح بشأن تغيير سعر الدولار
الاقتصاد العراقي الى اين ؟ !
التصريح الناري لوزير المالية
هل ستتحقق توقعات وزير المالية بشأن تسريح الموظفين مستقبلا؟
وزير المالية يطلق تصريحا مفخخا: العراق قد يسرح جميع موظفيه
عام على رفع قيمة الدولار
المركزي العراقي يعلن رسمياً استكمال دفع تعويضات الكويت
"أوميكرون" يضرب أسهم الخليج ويهز ثقة المستثمرين
الصين تكثف مشترياتها من النفط الإيراني
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك