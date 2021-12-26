هل ستتحقق توقعات وزير المالية بشأن تسريح الموظفين مستقبلا؟

أكد الخبير الاقتصادي يونس الكعبي، الاحد، إن تصريحات وزير المالية بشأن فقدان النفط قيمته وتضرر الدول الريعية بعد عشر سنوات له احتمال واحد.

وقال الكعبي في تصريح ل/ المعلومة /، إن “تصريحات وزير المالية بشأن النفط لها احتمال واحد وهو أن يعتمد العالم بشكل كامل على الطاقة النظيفة ويترك النفط مما يسبب خفض أسعار النفط بشكل كبير ويؤدي الى فقدان قيمته”.

وأضاف أنه “ما لم يوظف العراق أموال النفط في الاستثمارات وتفعيل القطاع الصناعي والتجاري والطاقة النظيفة سيجعله امام كارثة كبيرة في المستقبل”.

ولفت الى أن “العراق قادر على تحويل الاقتصاد من ريعي نفطي الى انتاجي صناعي ولكن يحتاج الى قرار سياسي كبير وتخطيط خبراء صحيح “موضحاً أن “جميع الدول تركت اعتماد النفط وتوجهت الى الاستثمار في القطاعات الصناعية وغيرها مما يجعلها خارج خطر نفاذ او خفض أسعار النفط “.

وحذر وزير المالية ،علي علاوي، في وقت سابق، من خطر ومستوى تهديد كبير جدًا خلال 10 سنوات القادمة، بسبب استمرار العراق الاعتماد على النفط الذي بشكل اكثر من 90% من ايرادات الدولة.