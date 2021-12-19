الصفحة الاقتصادية

"أوميكرون" يضرب أسهم الخليج ويهز ثقة المستثمرين


انخفضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج وقادت "سوق دبي" الاتجاه النزولي إثر اهتزاز ثقة المستثمرين بزيادة الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأوضحت دراسة أن خطر الإصابة مرة ثانية بأوميكرون يزيد أكثر من خمس مرات ولم تظهر أي بوادر على أن الإصابة به أخف من الإصابة بالسلالة دلتا وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات في مختلف أنحاء أوروبا بما قد يهدد احتفالات نهاية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3% تحت وطأة هبوط سهم مصرف الراجحي 1.6% وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية المنتجة للبتروكيماويات 2.6%.

من جهته، سجل المؤشر الرئيسي في دبي هبوطا بنسبة 3.6% بفعل هبوط سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" أكبر البنوك 4.2% وسهم "إعمار" العقارية القيادي بنسبة 4%.

وسجلت أسعار النفط الخام، التي تعد من العوامل الرئيسية المحركة للأسواق المالية في الخليج انخفاضا بمقدار 1.50 دولار أي بنسبة 2%، إلى 73.52 دولار للبرميل الجمعة الماضي.

 

بدوره، سجل مؤشر السوق العمانية ارتفاعا بنسبة 0.3% ليصل إلى 4043 نقطة، فيما كانت أسواق قطر والبحرين مغلقة لعطلة عامة.

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