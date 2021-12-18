الصين تكثف مشترياتها من النفط الإيراني

كثفت الصين مشترياتها من النفط الإيراني الشهر الماضي، بعد منح المصافي المستقلة حصص استيراد إضافية لعام 2021.

واستوردت الصین نحو 18 مليون برميل في نوفمبر/تشرین الثاني، بما يعادل نحو 600 ألف برميل يومياً وفقاً لشركة “كبلير” لبيانات السوق بزيادة 40% تقريباً، مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الاول لتسجل أكبر حجم تداول منذ أغسطس/آب.

ويتوقع أن “تكون التدفقات محدودة خلال الأشهر المقبلة نتيجة إطلاق حملة أوسع على مصافي التكرير المستقلة وانخفاض الطلب بسبب القيود المفروضة نتيجة انتشار سلالة جديدة من الفيروس.”

استعدت مصافي التكرير المستقلة في الصين والمعروفة باسم “أباريق الشاي” لزخم عمليات الشراء قبل نهاية العام باستغلال مخصصات الواردات الجديدة التي تلقتها في منتصف تشرين الأول، الأمر الذي زاد اهتمامها بشراء نفط “إبسو” الروسي من الشرق الأقصى، والذي يستغرق أقل من أسبوع للشحن، وكذلك “النفط الإيراني المخزن على السفن قبالة الصين وحول سنغافورة وماليزيا”.