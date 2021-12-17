عاجل : من هو الارهابي المجرم الهارب رافع مشحن الجميلي
الصفحة الاقتصادية

تعالوا نقدتي بدولة مدينة بـ (134) مليار دولار ؟!

27 2021-12-17

  حازم أحمد فضالة ||   * هل الدولة التي ديونها الخارجية (134) مليار دولار وكل مواطن فيها مُدان (900) دولار تُعَدُّ ذات تجربة ناجحة؟       أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتاريخ: 31-آب-2021 تقريرًا بعنوان (الدين الخارجي 2020) وقالت في التقرير: (إنَّ وتيرة الزيادة السنوية في الاقتراض الخارجي ارتفعت بالتزامن مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث زاد الدين بأكثر من الضعف في المدة 2017-2020، وإجمالا ارتفع بما يقرب من أربعة أضعاف مستواه في عام 2010، وبلغت نسبته حوالي (35%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وذلك في مقابل (15%) في 2010، وزاد نصيب الفرد من الديون أكثر من الضعف؛ ليصل إلى زهاء (900) دولار للفرد! مقابل (400) في نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين)     المصرف المركزي المصري أعلن ارتفاع الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من هذا العام (2021)، ليبلغ (134.8)! مليار دولار بنهاية آذار 2021، بالموازنة مع (129.1) مليار دولار في كانون الأول 2020، أي: بزيادة بلغت (5.64) مليار دولار، وبنسبة (4.37%).     يدرج موقعُ ويكيبيديا -وهو ليس مصدرًا معتمدًا لكنها أرقام تقريبية- جدولًا في ترتيب الدول على وفق حجم الديون الخارجية، نذكر منه الآتي: ١- العراق في التسلسل (58)، وحجم ديونه (68) مليار دولار تقريبًا، وهذه الديون حتى عام (2016) أما الآن فحجم ديون العراق أقل من ثلثَي هذا الرقم. ٢- مصر في التسلسل (59) أي تأتي بعد العراق، وحجم ديونها (129) مليار دولار تقريبًا، هذه الديون عام (2020)، وقد تضاعفت عام (2021) كما ذكرنا، علمًا أنّ مصر لم تدخل حربًا في أرضها منذ أكثر من نصف قرن! ٣- إيران في التسلسل (119)، وحجم ديونها (7) مليار دولار في عام (2016)، وهي الآن أفضل حالًا، مع أنها محاصَرة منذ نصف قرن تقريبًا! وهي دولة عدد سكانها أكثر من ثمانين مليون نسمة، لكنها دولة التجارة والزراعة والطب والصناعة والنانوتكنولوجي… إلخ. ٤- سورية في التسلسل (127)، وحجم ديونها (5.9) مليار دولار، هذه الديون في عام (2016)، أي: بعد مرور خمس سنين على الحرب الكونية ضدها!     التجارب المحترمة للدول تعرفها من حجم ديونها، قياسًا إلى مواردها وعدد سكانها، والظروف التي تمر بها، وكلما كان سقف الديون الخارجية منخفضًا كان مؤشرًا إلى نجاح الدولة في الإدارة، ودلالة على وعي الشعب، وقوة الصناعة الوطنية، والتحرر من طُغاة البنك الدولي، ولا أدري ما معنى أن نستفيد من التجربة المصرية…  لا تُقاس التجارب الناجحة (بالهِشِّك بِشِّك)!
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعالوا نقدتي بدولة مدينة بـ (134) مليار دولار ؟!
اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق
الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا
الديون، باللون البرتقالي..
انهيار تاريخي لليرة اللبنانية امام الدولار
طوابير في اسطنبول لشراء الخبز المدعوم بعد انهيار الليرة
الليرة التركية تواصل الهبوط والبنك المركزي يتدخل
خفض قيمة الدينار..!
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
نوفاك: "أوبك+" ستواصل زيادة إمدادات النفط لتلبية الطلب المتنامي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك