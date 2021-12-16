اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,250
سعر شراء الدولار 147,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار. 3,200,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 113,17 دولار
100 باوند 132,97 دولار
100 دولار 1512, ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1786,24 $
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 74,48 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 71,62 دولار
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