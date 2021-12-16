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اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق


اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,250

سعر شراء الدولار 147,500

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار. 3,200,000 تومان

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 113,17 دولار

100 باوند 132,97 دولار

100 دولار 1512, ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1786,24 $

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 74,48 دولار

 

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 71,62 دولار

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الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
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