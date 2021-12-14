الصفحة الاقتصادية

انهيار تاريخي لليرة اللبنانية امام الدولار


سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، انهيارا تاريخيا حيث لامس سعر صرف الدولار في لبنان، عتبة الـ29 ألف ليرة لبنانية، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد .

وعلى الرغم من ان سعر الصرف الذي لا يزال رسميا 1500 ليرة للدولار الواحد، تراوح سعره صباح اليوم في السوق السوداء "الموازية" بين 27900 ليرة للمبيع و27950 ليرة للشراء، إلا أنه استمر في الارتفاع ليسجل مساء 28500 ليرة للمبيع و28450 ليرة للشراء.

وكان الدولار قد سجل انخفاضا كبيرا بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، ووصل يومها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 15700 ليرة، إلا أنه عاد ليرتفع في مطلع نوفمبر الماضي حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 22 ألفا، وفي 12 تشرين الثاني تخطى سعره عتبة الـ23 ألف ليرة للمرة الأولى منذ تموز إبان اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.

هذا واستمر سعر صرف الدولار في الارتفاع مع إعلان مصرف لبنان المركزي، الأسبوع الماضي، تحديد سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار، بعد أن كان سعر الصرف من المصارف 3900 ليرة.

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