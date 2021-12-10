الصفحة الاقتصادية

نوفاك: "أوبك+" ستواصل زيادة إمدادات النفط لتلبية الطلب المتنامي


صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن سوق النفط العالمية كانت ستنهار بدون اتفاق مجموعة "أوبك+"، بسبب فائض إنتاج الذهب الأسود.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية روسية، أشار المسؤول الكبير إلى أن سوق النفط العالمية كانت لتنهار بدون الاتفاق، لدرجة أنه لن يكون هناك مجالا لتخزين النفط.

وأضاف، أن اتفاق "أوبك+"، الذي تم في إطاره تنظيم إنتاج النفط لمدة خمس سنوات، أفسح المجال لإعادة جذب الاستثمارات إلى صناعة النفط، وكذلك أعاد الثقة بالقطاع النفطي.

وأشار نوفاك إلى أن مجموعة "أوبك+" ستواصل زيادة الإمدادات إلى السوق لسد الطلب المتنامي على الخام.

وعن توقعاته للعام القادم، قال نائب رئيس الوزراء إن روسيا تتوقع تعافي ميزان العرض والطلب في سوق النفط العالمية في عام 2022.

وفي اجتماع عقد مطلع الشهر الجاري (ديسمبر 2021) اتفقت مجموعة "أوبك+" على المضي قدما في الزيادة المقررة في إنتاج النفط في يناير 2022 بحجم 400 ألف برميل يوميا.

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