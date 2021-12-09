الصفحة الاقتصادية

اقتصادي: كردستان صدرت 77 مليون برميل الى لبنان بعائدات مجهولة


اكد الخبير الاقتصادي باسل العبيدي، الخميس، أن حكومة إقليم كردستان لم تتبع الاساليب الشفافة في بيع النفط ولم تلتزم بالاتفاق النفطي بشان الموازنة مع الحكومة الاتحادية.

وقال العبيدي في تصريح ل/المعلومة/، ان “إقليم كردستان قام بتصدير 77 مليون برميل نفط خلال ستة أشهر فقط الى لبنان”، مبينا ان “العائدات المالية تقدر بملايين الدولارات لم تعرف اين وجهتها”.

وأضاف ان “الموازنة كانت تنص صراحة على وجوب تسليم كردستان 250 الف برميل يوميا من الاقليم لشركة سومو وهذا ما لم يحصل ما يعني قيام اربيل بيع النفط لمدة عام كامل دون وجود رقابة”.

وأشار العبيدي الى ان “الرقابة من قبل الحكومة الاتحادية على ميزانية كردستان معدومة بخلاف الرقابة الاتحادية على الموازنة العراقية ما يزيد من الشك حول الاصول المالية”.

ولفت الى ان “حكومة إقليم كردستان تتسلم شهريا سلف مالية من الحكومة الاتحادية بدعوة تسليم العائدات من النفط الخام نهاية العام الجاري”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف تقرير أعدته شركة ديلويت المختصة بالتدقيق، عن إيقاف السلطات اللبنانية، مئات ملايين الدولارات من عائدات النفط لحكومة إقليم كردستان، فيما افصحت عن قيام الإقليم بتصدير 77 مليون برميل نفط خلال الفترة الماضية. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اقتصادي: كردستان صدرت 77 مليون برميل الى لبنان بعائدات مجهولة
مصرف لبنان يحدد سعر الصرف للسحب من الودائع بالليرة
واشنطن توقف الاستقطاع التلقائي من عائدات النفط العراقي لتعويضات الكويت
630 مليون دولار قيمة نفط كردستان غير المستلم من بغداد
روسيا والهند تتخليان عن الدولار!
نائب سابق عن اللجنة المالية: 200 مليون دولار تهرب يوميا من العراق بسبب مزاد العملة
خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار سيبقى على حاله خلال 2022
الالتحاق والتحول الرقمي
هبوط قياسي لخام برنت بعد قرار أوبك+
وزارة النفط تعلن الاحصائية الاولية للصادرات والإيرادات من النفط الخام
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك