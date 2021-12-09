اقتصادي: كردستان صدرت 77 مليون برميل الى لبنان بعائدات مجهولة

اكد الخبير الاقتصادي باسل العبيدي، الخميس، أن حكومة إقليم كردستان لم تتبع الاساليب الشفافة في بيع النفط ولم تلتزم بالاتفاق النفطي بشان الموازنة مع الحكومة الاتحادية.

وقال العبيدي في تصريح ل/المعلومة/، ان “إقليم كردستان قام بتصدير 77 مليون برميل نفط خلال ستة أشهر فقط الى لبنان”، مبينا ان “العائدات المالية تقدر بملايين الدولارات لم تعرف اين وجهتها”.

وأضاف ان “الموازنة كانت تنص صراحة على وجوب تسليم كردستان 250 الف برميل يوميا من الاقليم لشركة سومو وهذا ما لم يحصل ما يعني قيام اربيل بيع النفط لمدة عام كامل دون وجود رقابة”.

وأشار العبيدي الى ان “الرقابة من قبل الحكومة الاتحادية على ميزانية كردستان معدومة بخلاف الرقابة الاتحادية على الموازنة العراقية ما يزيد من الشك حول الاصول المالية”.

ولفت الى ان “حكومة إقليم كردستان تتسلم شهريا سلف مالية من الحكومة الاتحادية بدعوة تسليم العائدات من النفط الخام نهاية العام الجاري”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف تقرير أعدته شركة ديلويت المختصة بالتدقيق، عن إيقاف السلطات اللبنانية، مئات ملايين الدولارات من عائدات النفط لحكومة إقليم كردستان، فيما افصحت عن قيام الإقليم بتصدير 77 مليون برميل نفط خلال الفترة الماضية.