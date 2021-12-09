مصرف لبنان يحدد سعر الصرف للسحب من الودائع بالليرة

حدد مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار، بعد أن كان سعر الصرف من المصارف 3900 ليرة.

وقال المصرف في بيان إنه "إلى حين وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والإصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح بإعادة تفعيل ونمو الاقتصاد المحلي وإصلاح القطاع المالي للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل أساسا لإعادة الثقة، وبانتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية للإستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين".

واضاف ان "من يرغب الاستفادة من التعميم رقم 151، رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ل.ل. إلى 8000 ل.ل. على أنه وللحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم، يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أمريكي للحساب الواحد".