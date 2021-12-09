الصفحة الاقتصادية

واشنطن توقف الاستقطاع التلقائي من عائدات النفط العراقي لتعويضات الكويت


كشف رئيس لجنة الخبراء الماليين، عبد الباسط تركي، اليوم الخميس، عن إيقاف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاستقطاع التلقائي من عائدات النفط العراقي لصالح تعويضات الكويت.

وقال تركي في حديث صحفي إن "لجنة الخبراء تلقت اشعاراً من البنك المركزي العراقي ولجنة التعويضات، يفيد بقيام الفيدرالي الأمريكي بإيقاف الاستقطاع"،

لافتاً إلى أنه "بقيت دفعة أخيرة من تعويضات الكويت قدرها ٤٣ مليون دولار ستسدد عن طريق البنك المركزي العراقي دفعة واحدة لينهي العراق هذه التعويضات كاملة والتي تبلغ ٥٢.٣٨ مليار دولار".

وبين، أن على العراق ان يسعى للخروج من أحكام البند السابع للميثاق الأممي".

ودعا تركي إلى "تحرك وزارة الخارجية والجهات المعنية للحث على صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الامم المتحدة بشكل تام".

وتعتزم الحكومة العراقية سداد الدفعة الأخيرة من تعويضات حرب الكويت، قبل نهاية العام الجاري بعد إيداعها، أول من أمس (الثلاثاء)، ما يزيد على 207 ملايين دولار أمريكي، في الحساب الخاص بالتعويضات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لانهاء ملف التعويضات تماما.

وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت.

وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في 2014 أثناء الحرب على تنظيم "داعش"،الارهابي الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف التسديد في العام 2018.

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