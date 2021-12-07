نائب سابق عن اللجنة المالية: 200 مليون دولار تهرب يوميا من العراق بسبب مزاد العملة

أكد عضو لجنة المالية النيابية السابق، عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء، ان إجراءات البنك المركزي تتسبب بتهريب 200 مليون دولار يوميا من العراق.

وقال السعداوي، في تصريح ل/المعلومة/، :”لا توجد لغاية الان آلية رسمية لتتبع الأموال العراقية المهربة إلى الخارج المستمرة بسبب مزاد بيع العملة بواسطة البنك المركزي إلى الخارج، دون أن تكون هناك سلع مقابلة للعملة المصدرة إلى الخارج”.

ولفت إلى أن “شرطة الانتربول غير صادقة يقابلها عدم جدية من الحكومة في تتبع الشخصيات المطلوبة وحجر أموالها في الخارج آو إعادتها إلى العراق وبالتالي فان الأموال العراقية بالعملة الصعبة ما تزال تخرج إلى الدول الأخرى”.

ولفت إلى أن “قيمة الأموال التي تهرب باليوم الواحد وصلت الى 200 مليون دولار بسبب استمرار البنك المركزي العراقي ببيع العملة في بورصة الأموال المحلية دون مراقبة اتجاهاتها”.