خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار سيبقى على حاله خلال 2022

رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي سيبقى عند الرقم المتداول حالياً خلال العام المقبل، محذرا من استغلال بعض ضعاف النفوس للذهاب نحو رفع سعر الوقود وامبيرية الكهرباء.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الموازنة العامة للعام المقبل لن ترَ النور قبل تشكيل الحكومة الجديدة والتي ستستغرق ولادتها مايقارب الستة اشهر من بعد المصادقة على نتائج الانتخابات”.

وأضاف ان “الحكومة الحالية التي اعدت موازنة 2022 لم تضع أي مخططات لتخفيض سعر الصرف بعد الفوائد التي حققتها من رفعه نهاية العام الماضي، وبالتالي فأن سعر الصرف سيبقى على حاله من دون أي تغيير في موازنة العام المقبل”.

وبين ان “نسبة التضخم للعام الجاري ارتفعت بمقدار ٧.٤% فقط، بعد رفع سعر صرف الدولار، الا انها سترتفع بشكل كبير وسريع أيضا في حال قيام الحكومة برفع أسعار الوقود إضافة الى قيام أصحاب المولدات برفع تسعيرة الامبير مستغلين عدم وجود رقابة على عملهم”.