الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار سيبقى على حاله خلال 2022


 

رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي سيبقى عند الرقم المتداول حالياً خلال العام المقبل، محذرا من استغلال بعض ضعاف النفوس للذهاب نحو رفع سعر الوقود وامبيرية الكهرباء.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الموازنة العامة للعام المقبل لن ترَ النور قبل تشكيل الحكومة الجديدة والتي ستستغرق ولادتها مايقارب الستة اشهر من بعد المصادقة على نتائج الانتخابات”.

وأضاف ان “الحكومة الحالية التي اعدت موازنة 2022 لم تضع أي مخططات لتخفيض سعر الصرف بعد الفوائد التي حققتها من رفعه نهاية العام الماضي، وبالتالي فأن سعر الصرف سيبقى على حاله من دون أي تغيير في موازنة العام المقبل”.

وبين ان “نسبة التضخم للعام الجاري ارتفعت بمقدار ٧.٤% فقط، بعد رفع سعر صرف الدولار، الا انها سترتفع بشكل كبير وسريع أيضا في حال قيام الحكومة برفع أسعار الوقود إضافة الى قيام أصحاب المولدات برفع تسعيرة الامبير مستغلين عدم وجود رقابة على عملهم”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار سيبقى على حاله خلال 2022
الالتحاق والتحول الرقمي
هبوط قياسي لخام برنت بعد قرار أوبك+
وزارة النفط تعلن الاحصائية الاولية للصادرات والإيرادات من النفط الخام
وزارة النفط تحدد موعداً لافتتاح مصفى كربلاء بطاقة 140 ألـف برميل يومياً
بين واقعية ومنطق التحليل المالي والاقتصادي وعقلانية عمق التفكير والتدبير العملي
بوتين: دول عربية تفكر في تأسيس عملة احتياطية خاصة بها
الليرة التركية تسجل تراجعا إلى مستوى قياسي جديد
بوتين: السياسة الأمريكية تقوض وضع الدولار كعملة احتياطية
اسعار النفط تسجل هبوطا لم تشهده منذ شهرين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك