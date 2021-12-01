الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط تعلن الاحصائية الاولية للصادرات والإيرادات من النفط الخام


اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليونا (192) الفا و( 317 ) برميلاً ، بايرادات بلغت اكثر من (7) مليار و(590) مليون دولار.

واشارت الاحصائية بحسب بيان ل‍وزارة النفط الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (95) مليون و(860) الف و (149) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 32) الفا و( 685 ) برميلا".

واوضح البيان، ان "المعدل اليومي للصادرات النفطية قد بلغ (3) مليون و(273) الف برميل في اليوم، بينما بلغ معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 77.333 ) دولارا".

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