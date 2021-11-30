وزارة النفط تحدد موعداً لافتتاح مصفى كربلاء بطاقة 140 ألـف برميل يومياً

حـددت وزارة النفط اليوم الثلاثاء، الربع الأخير من العام المقبل موعداً لافتتاح مصفى كربلاء بطاقة 140 ألـف برميل يومياً.

وقـال مصدر مسؤول في وزارة النفط في حديث صحافي :إنَّ “مشروع مصفى كربلاء يقع على مساحة قدرها ستة ملايين م2 وبطاقة تشغيلية 140الف برميل في الـيـوم، ونفذ هـذا المـشـروع مـن قبل شـركـات عالمية رصينة وبـأحـدث التقنيات التي تميز هـذا المصفى عـن المصافي الأخـرى وهـو الوحيد الـذي يعمل بتقنيات حديثة ومعقدة يشهدها العراق للمرة الأولى وبلغت نسبة إنجازه 94%”.

وأضاف أن من المرتقب أن “ينتج المـصـفـى الـعـديـد مـن المـشـتـقـات النفطية عالية الجودة مثل البنزين عالي الاوكتان ووقـود الطائرات والـكـبـريـت الـصـلـب وزيــت الــوقــود وغـيـرهـا مـن المـنـتـجـات، وسيتم افتتاح المـشـروع فـي الـربـع الأخـيـر مـن الـعـام المقبل 2022″، لافتا الى انه من المؤمل أن “يوفر مصفى كربلاء قرابة 3 آلاف فرصة عمل مابين مهندس وتقني وحرفي، كما أن

المشروع سيرفع مـن المستوى الاقـتـصـادي للمحافظة والمحافظات المجاورة لها