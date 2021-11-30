بوتين: دول عربية تفكر في تأسيس عملة احتياطية خاصة بها

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن عدد العملات الاحتياطية في العالم سيزداد، مشيرا إلى أن دول عربية تفكر في تأسيس عملة احتياطية خاصة بها.

وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس الروسي في المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي"، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، بمشاركة واسعة لساسة ورجال أعمال من مختلف دول العالم.

وقال: "الاتجاه الرئيس في يومنا هو زيادة عدد العملات الاحتياطية عموما، أعلم أن دول عربية تفكر في تكوين عملتها الاحتياطية الخاصة، اليورو يتطور في هذا الاتجاه".

كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الدولار لم يفقد أهميته كعملة احتياطية، لكن مكانته في العالم تقوضت بفعل سياسات السلطات الأمريكية.

وأشار إلى أن روسيا لا تعتزم التخلي عن الدولار بشكل نهائي، إذ أن كبرى شركات النفط والغاز الروسية تعتمد على العملة الأمريكية في التسويات التجارية. لكنه شدد على أن مواصلة استخدام الدولار يعتمد بشكل رئيس على واشنطن.