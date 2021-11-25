اسعار العملات في العراق

اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,500
سعر شراء الدولار 147,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار. 2,650,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 112,21 دولار
100 باوند 133,50 دولار
100 دولار 1201,00 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1794,40 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 82,25 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 78,24 دولار
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