اسعار العملات في العراق

التعليقات

عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ... الموضوع :

كلمات إلى زينب سليماني

مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ... الموضوع :

التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"

مواطنة : عظم الله اجوركم ... الموضوع :

ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!

اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ... الموضوع :

هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين

رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ... الموضوع :

إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة

رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ... الموضوع :

خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!

رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ... الموضوع :

امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!

الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ... الموضوع :

كذبة حب الوطن..!

علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ... الموضوع :

من هم عرب العراق الحقيقيون