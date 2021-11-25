الصفحة الاقتصادية

اسعار العملات في العراق


اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,500

سعر شراء الدولار 147,500

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

 

بغداد

100 دولار. 2,650,000 تومان

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 112,21 دولار

100 باوند 133,50 دولار

100 دولار 1201,00 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1794,40 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 82,25 دولار

 

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 78,24 دولار

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الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
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