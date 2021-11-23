الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط نحو الارتفاع مجدداً


ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن خطة منسقة مع كبار مستهلكي الخام لسحب كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية وطرحها في الأسواق لخفض الأسعار.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.25% إلى 76.94 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.70% إلى 80.26 دولار للبرميل.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان اليوم، أن الولايات المتحدة ستفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في غضون الأشهر القادمة.

وأضاف أن هذه الخطوة تجري بالتنسيق مع تحركات للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

كذلك أعلنت الهند أنها ستفرج عن 5 ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، فيما قررت الحكومة اليابانية تنظيم بيع كميات من النفط ستسحب من الاحتياطي الاستراتيجي.

ويقود الرئيس الأمريكي جو بايدن جهودا منسقة للإفراج المنسق عن المخزونات لدفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

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