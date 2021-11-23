الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الثلاثاء متراجعة 5% بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهده بالفوز في ”حرب الاستقلال الاقتصادية“ التي يخوضها.

وتراجعت الليرة إلى 11.9990 للدولار، وكانت الليرة سجلت في الساعة الـ07:44 بتوقيت غرينتش 11.8200 أمام الدولار.

وفقدت العملة 38% من قيمتها هذا العام بما في ذلك تراجع بلغ 17% منذ بداية الأسبوع الماضي.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15% تحت ضغط من أردوغان، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20%، وأشار إلى مزيد من الخفض.

وقلل البنك المركزي أسعار الفائدة بما يصل في مجمله إلى 400 نقطة منذ سبتمبر/ أيلول فيما وصفه المحللون بأنه خطأ سياسي خطير في ضوء النتائج السلبية العميقة وبالنظر إلى أن جميع البنوك المركزية الأخرى بدأت أو تستعد لتشديد السياسة المالية.