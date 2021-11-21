الصفحة الاقتصادية

هبوط حاد في سوق البورصة السعودية بعد هجمات انصار الله بالطائرات المسيرة


تراجع البورصة السعودية بشكل حاد في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد ، بعد يوم من إعلان حركة انصار الله اليمنية اطلاقها 14 طائرة مسيرة على عدة مدن سعودية ، بما في ذلك منشآت أرامكو السعودية في جدة.

وذكر تقرير لوكالة رويترز  ان ” المؤشر الرئيسي لسوق الاسهم السعودية تراجع بنسبة 1.9 بالمائة مع تراجع اسهم مصرف الراجحي وهو التراجع الاكبر منذ عام فيما هبطت اسهم شركة اراموا النفطية السعودية بنسبة 1.9 بالمائة ايضا”.

واضاف ان ” شركة النفط العملاقة السعودية ارامكو تعرضت لضغوط أيضًا بعد أن قالت شركة ريلاينس إندستريز الهندية إنها قررت مع الشركة السعودية إعادة تقييم استثمار أرامكو المقترح بنحو 15 مليار دولار في أعمال ريلاينس في مجال النفط إلى الكيمياويات”.

وبين التقرير ان ” الجيش اليمني شن عملية عسكرية واسعة النطاق داخل السعودية ، استهدفت قاعدة خالد الجوية في المملكة العربية ومصفاة أرامكو ، ردا على حرب وحشية استمرت سنوات من قبل التحالف الذي تقوده السعودية ضد البلد الفقير”.

واشار الى ان ” العملية العسكرية التي سميت باسم ” توازن الردع ” تم تنفيذها بـ 14 طائرة مسيرة ثلاثة منها قصفت قاعدة الملك خالد الجوية بالقرب من الرياض واربع طائرات قصفت أهدافا عسكرية في مطار الملك عبد الله الدولي ومصافي أرامكو جدة، كما قصفت طائرتان مطار ابها السعودي وشنت خمس طائرات من طراز قاصف 2 ك (سترايكر -2 ك) أهدافًا عسكرية مختلفة في محافظات أبها وجيزان ونجران”.

من جانبها قالت الأمم المتحدة إن” أكثر من 24 مليون يمني في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية ، بما في ذلك 10 ملايين يعانون من مستويات شديدة من الجوع. كما تشير المنظمة العالمية إلى الوضع في اليمن باعتباره أسوأ أزمة إنسانية في العالم. تسببت الحرب أيضًا في خسائر فادحة في البنية التحتية لليمن ، حيث دمرت المستشفيات والمدارس والمصانع”.

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