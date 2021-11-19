الصفحة الاقتصادية

انخفاض أسعار النفط إلى 79 دولاراً


اظهرت بيانات التداول، اليوم الجمعة، تسارعا في انخفاض أسعار النفط العالمية، بنحو 3 في المئة، حيث بلغ سعر البرميل ماركة برنت أقل من 79 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 4 تشرين الأول.

وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط، ماركة "برنت" لشهر كانون الثاني بنسبة 2.95 في المئة، ليبلغ 78.84 دولار للبرميل.

بينما انخفض سعر العقود الآجلة للنفط ماركة "غرب تكساس" الوسيط، بنسبة 2.79 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 76.22 دولار.

هذا وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً منذ تشرين الاول 2021، ليتجاوز سعر برميل خام برنت في الـ5 من الشهر الماضي الـ83 دولاراً، للمرة الأولى منذ 10 تشرين الاول 2018.

كما وتجاوز سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط، مستوى 79 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2014.

 

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