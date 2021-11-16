الصفحة الاقتصادية

اقتصادي: تفعيل مشروع المدينة الصناعية الاردنية كارثة اقتصادية تجاه العراق


كشف الخبير الاقتصادي، ضياء المرعبي، الثلاثاء، بان السعي الأردني العراقي المصري عن المدنية الصناعية محاولة لإنعاش الاقتصاد المصري والأردني على حساب العراق.

وقال المرعبي، في تصريح ل /المعلومة/، أن” المدنية الصناعية التي المراد إقامتها ضمن مشروع “المشرق الجديد” تقوم على أساس إفقار العراق من خلال إلغاء التعرفة الجمركية بين العراق والأردن”، لافتا إلى إن” السلع الداخلة إلى العراق من الأردن وفق هذا المشروع لا تفرض عليها أي ضربة من قبل الجمارك الحدودية”.

ولفت إلى أن” هناك حديث عن إنشاء المدينة الصناعية المقصودة بإدارة أردنية وعمالة مصرية ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة في العراق وبلوغها 50%، ويكون بهذا الأمر الخاسر الوحيد هو العراق اقتصاديا وصناعيا”.

وأشار إلى أن “التخوف الكبير من أن تكون تلك المدينة محاولة للتهرب من التعرفة الجمركية العراقية للمنتجات الأردنية والمصرية والمنتجات التي يتم صناعتها في تلك المدينة بحجة تقليل التكلفة التي سيدفع ثمنها الشعب العراقي”.

يذكر ان مشروع المشرق الجديد تمت مناقشته في قمة بغداد الثلاثية بين العراق ومصر والاردن وكان الهدف منه اول مرة انشاء مدينة صناعية في الحدود الاردنية تتولى عملية تصدير البضائع والسلع الى العراق.ا

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