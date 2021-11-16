قانوني : قانون استرجاع الأموال المهربة حبر على ورق

اكد الخبير القانوني جاسم الموسوي ، الثلاثاء ، عدم وجود قيمة لقانون استرداد الأموال المهربة من الخارج الى العراق.

وقال الموسوي في تصريح ل / المعلومة /، ان” قانون استرداد الأموال المهربة يعتمد على الاتفاقات التي تعقد بين الدول وباعتبار ان العراق ليس لديه اتفاقيات مع معظم دول العالم بإرجاع الأموال فيعتبر القانون مجرد حبر على ورقة”.

وأضاف ان” استرداد الأموال يحتاج الى قوة سياسية فعالة وحكومة قوية تستطيع اقناع الرأي العام الدولي بتحركاتها وهذا غير متوفر حاليا ولن يكون حتى في المستقبل القريب خصوصا ان اغلب الفرقاء السياسيين متورطين بهدر المال العام وعمليات الفساد تلك”.

وأكدت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف، في وقت سابق، أن الاتفاقيات الدولية غير فعالة في استرداد الأموال المهربة من البلاد، فيما أشارت إلى أن بعض الدول تمنح المهربين حصانة.