“فخ قانوني” يلزم بغداد بصرف رواتب موظفي الاقليم حتى بعد انتهاء موازنة 2021

اكد النائب السابق عن الاتحاد الكردستاني شيروان ميرزا، الثلاثاء، استمرار الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الاقليم حتى بعد انتهاء العام الحالي، مبينا ان الحكومة ستستمر بصرف المخصصات وفقا لقانون 1/12 من الموازنة .

وقال ميرزا في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة الاتحاديية ملزمة بتسديد رواتب موظفي الاقليم بعد انتهاء العمل بموازنة 2021 وفقا لقانون 12/1 والذي ينص على صرف جميع المخصصات كم هي في الموازنة السابقة لحين صرف موازنة جديدة”.

واضاف “اذار دخلت الحكومة في العام الجديد وتأخرت الموازنة بأي سبب كان او حتى تاخير تشكيل الحكومة المقبلة فسيتم العمل بقانون الادارة المالية”.

وأشار ميرز الى “عدم وجود خشية او اشكال سيواجه التخصيصات المثبتة في موازنة 2021 لاقليم كردستان لانها تدخل ضمن مصاريف الحكومة، ووفقا للقانون يجب استمرار ارسال التخصيصات المالية الى حكومة الاقليم لحين الانتهاء من اقرار الموازنة الجديدة”.