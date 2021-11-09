ارتفاع أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط لتقترب من مستوى 84 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، محققة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أدى رفع الولايات المتحدة لقيود السفر وظهور إشارات أخرى على انتعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا، إلى رفع توقعات الطلب على النفط في حين يستمر نقص المعروض.

وعاد المسافرون للتوافد على الولايات المتحدة، أمس الاثنين، في حين أدى إقرار مشروع قانون البنية الأساسية الذي طرحه الرئيس جو بايدن، وارتفاع الصادرات الصينية بأكثر من المتوقع إلى تعزيز توقعات انتعاش الاقتصاد العالمي.

وارتفع سعر خام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 83.93 دولار للبرميل الساعة الـ09:20 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 0.8% أمس الاثنين. وزاد الخام الأمريكي 41 سنتا أو 0.5% إلى 82.34 دولار بعد ارتفاعه 0.8% أمس.

وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 61% هذا العام وسجل 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له في 3 سنوات يوم الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول، مدعوما بقيود على المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم ”أوبك+“ .