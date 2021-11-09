في ظل حكومة الكاظمي : وصول سعر كيس الطحين في ميسان الى ٤٥ ألف دينار عراقي .

متابعة / ظاهر العقيلي

شهدت اسواق محافظة ميسان الغذائية ارتفاع غير مسبوق في ظل ظروف معيشية قاهرة تزامنت مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ ١٤٧ الف دينار .

حيث بلغ سعر كيس الطحين ٤٥ ألف دينار عراقي وسط غياب دور السلطات الرقابية الحكومية على الاسواق .

هذا واكد مراقبون ان حكومة الكاظمي تسببت بتجويع الشعب العراقي وارتفاع جنوني في اسعار المواد الغذائية بصورة عامة مع وجود كم هائل من البطالة بين المواطنين .

واستغرب المراقبون من صمت الاعلام الجوكري التشريني من سياسات الكاظمي التجويعية واكدوا ان هذا الارتفاع لو كان قد حصل ايام عبد المهدي لرأينا الشوارع مليانه بالمتظاهرين وحرق الاطارات وقطع الطرق وهجمات اعلامية في بيجات الجوكر البعثي التشريني .