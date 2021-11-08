الصفحة الاقتصادية

إيران تعلن حجم صادراتها من البضائع الى العراق


قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية، الاثنين، أن صادرات السلع الايرانية شملت 142 دولة في غضون الاشهر السبعة الماضية؛ مضيفا ان البلاد استوردت في الفترة ذاتها السلع الضرورية من 110 دولة.

واوضح سيد روح الله لطيفي بحسب وكالة "فارس"، أن "حجم التجارة الخارجية الايرانية مع دول العالم، خلال 7 اشهر مضت من العام الحالي (الايراني –بدا في 21 اذار / مارس 2021)، بلغ 99 مليون طن وبما يعادل نحو 55 مليار دولار".

وحول وجهة الصادرات الايرانية، فقد اوضح هذا المسؤول بأن "ايران صدّرت ما قيمته 27 مليارا و74 مليون دولار، بواقع 75 مليونا و200 الف طن من السلع الى الصين والعراق وتركيا والامارات وافغانستان، التي شكلت اكبر الدول المستوردة في هذه الفترة، فضلا عن الدول الاخرى التي كانت اقل استيرادا".

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