الصفحة الاقتصادية

الكشف عن نتائج اجتماع "أوبك+" اليوم


كشفت مصادر مطلعة نتائج اجتماع مجموعة "أوبك+" حول سوق النفط اليوم الخميس، وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الخبراء والمحللين.

وقالت المصادر بحسب "روسيا اليوم"، إن مجموعة "أوبك+" اتفقت على المضي في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر المقبل، الشهر الأخير من العام الجاري.

كما أشارت المصادر إلى أن المجموعة ستعقد اجتماعها التالي في الثاني من ديسمبر المقبل.

وجاءت النتائج التي كشفت عنها المصادر متوافقة مع توقعات المحللين، الذين أشاروا إلى أن المجموعة ستستمر باستراتيجيتها الحالية، وطرح 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.

وصعدت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة بتوقعات استمرار مجموعة "أوبك+" باستراتيجيتها الحالية، حيث صعد مزيج "برنت" 1.4%.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن نتائج اجتماع "أوبك+" اليوم
ارتفاع اسعار النفط بالتزامن مع اجتماع "اوبك+"
العراق وايران يبحثان سبل التعاون في القطاع المصرفي
بسبب عوامل عدة.. موجة ارتفاع عالمية في أسعار المنتجات
النفط تعلن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة للشهر الماضي
مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
الامنية السابعة:المشاريع الذكية الصغيرة
تنمية المؤسسات الصغرى
المحلل السياسي والاقتصادي حيدر الموسوي: الحكومة تسرق موظفيها عبر قانون الضمان الصحي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
بغداد : شبهك ايها السيد الجليل يزداد يوما بعد يوم بجدك الرضا ع يزجون اسمك في السياسة زجا ً ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
علي اسماعيل مهيدي : هذا واقع وكل انسان حر ونبيل يؤمن بالعبثيه والدمويه والارهاب التي صدرته السعوديه للعالم العربي والاسلامي وحتى ...
الموضوع :
السعودية دولة عبثية..!
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
فيسبوك